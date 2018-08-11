بمناسبة يوم الشباب الدولي...الجودر: المشاركة الواسعة في برامجنا وأنشطتنا تؤكد أن مؤسساتنا قادرة على احتضان الشباب

المنامة في 11 اغسطس / بنا / قال سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة إن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بفئة الشباب، في ظل التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله وعاه، وبما يتوافق مع برنامج الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وتحقيقا لتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبرعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.



وأضاف سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة في تصريح بمناسبة يوم الشباب الدولي الذي يصادف الثاني عشر من أغسطس من كل عام، والذي يحمل هذا العام شعار "توفير المساحات المأمونة للشباب"، أن وزارة شؤون الشباب والرياضة تبنت في استراتيجيتها العمل على توفير البنية التحتية الرياضية والشبابية في جميع أنحاء المملكة، من أجل اتاحة الفرصة أمام شباب المملكة من الجنسين للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والبرامج المقدمة لهم تأكيدا لسعينا في تعظيم دور هذه الفئة في عملية التنمية التي تشهدها المملكة متسلحا بالعلم والمعرفة والخبرات التي تعينه على ذلك، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية كانت تقوم ولا تزال على تفعيل دور الأندية الوطنية والمراكز الشبابية لتكون مصدر اشعاع للبيئة المحيطة بها سواء على المستويين الرياضي أو الاجتماعي، وتوفر المساحة المناسبة لشبابنا لصقل المهارات واكتساب الخبرات وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية من أجل تطوير قدراتهم.



وأشار سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة إلى أن الوزارة من خلال إداراتها للمراكز الشباب النموذجية خلال السنوات الماضية حرصت على أن تكون هذه المراكز متكاملة من جميع الخدمات والتسهيلات لممارسة الأنشطة المتنوعة، ومؤخرا شهدنا إعادة تشغيل المركز العلمي البحريني كأول مركز في العالم يخدم أهداف التنمية المستدامة.



وأوضح سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة أن كل البرامج والفعاليات التي تتبناها وزارة شؤون الشباب والرياضة والبرامج والأنشطة والفعاليات التي تقدمها المراكز الشبابية ال (35) تحظى بمشاركة واسعة من الشباب البحريني بمختلف أعماره ومن كل مدن وقرى المملكة، حيث قدمت في العام الماضي (1079) فعالية منوعة استفاد منها (53777) وشارك فيها (78678) شاب وشابه من منتسبي المراكز الشبابية، وباتت مراكزنا قادرة على احتضان الشباب وتوجيه مهاراتهم ومساعدته على إطلاق طاقاتهم الابتكارية والإبداعية، مردفا أن ما يدعو للفخر أن الشباب داخل الوزارة أصبحت لهم اسهامات واضحة ومؤثرة في صياغة هذه البرامج والاشراف على تنفيذها.



خ.ب/و.ش



بنا 1031 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/08/11 - 41 : 01 PM