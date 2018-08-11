"الأعلى للمرأة" يشارك في المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة المنامة في 11 أغسطس / بنا / نظم المجلس الأعلى للمرأة حقيبة من المحاضرات التوعوية شارك فيها حوالي مائتين من الطلبة المشاركين في المعسكر الصيفي العاشر لإعداد شباب المستقبل الذي تنظمه الاكاديمية الملكية للشرطة، وذلك بهدف تعريفهم بمكتسبات المرأة البحرينية في مختلف المجالات، وتعزيز وعيهم بأهمية تعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية الوطنية، إضافة إلى تقديم شرح مبسط حول مفاهيم تكافؤ الفرص والنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية مع التركيز على أثر الاستقرار الأسري.

وحرص المجلس الأعلى للمرأة على تقديم سلسلة المحاضرات تتناسب مع الشريحة العمرية من طلبة المعسكر، ويتيح لهم تلقي المعلومات والتفاعل معها بحماسة وحيوية، حيث تعرف طلبة المعسكر على رؤية المجلس الأعلى للمرأة التي تتمثل في بناء شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، إضافة إلى مجالات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والتي تركز على محاور استقرار الأسرة وتكافؤ الفرص وجودة الحياة.



وجرى خلال المحاضرات التعريف بمركز دعم المرأة وما يقدمه من استشارات قانونية وإرشاد أسري ومتابعة الطلبات مع الجهات الرسمية، إضافة إلى جهود المجلس في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة البحرينية عبر الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وما تتضمنه من عمل لاستدامة عمل المرأة وبناء منظومة وطنية لنمو وتدرج رائدة العمل، إضافة إلى برامج الدعم ومن بينها محفظة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم النشاط الاقتصادي للمرأة، ومحفظة تنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري "ريادات".



وفي إطار آخر تعرف طلبة معسكر الاكاديمية الملكية للشرطة على جهود المجلس الأعلى للمرأة من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة البحرينية من خلال برنامج "التهيئة الانتخابية" الرامي إلى رفع الوعي بأهمية تلك المشاركة، وتفعيل التعاون مع جميع المؤسسات المعنية بمشاركة المرأة، وتقديم حزمة من البرامج التدريبية للمرأة المرشحة.



كما جرى خلال المحاضرات تعريف الطلبة بلجنة الشباب في المجلس الأعلى للمرأة، والتي تهدف إلى تحقيق الشراكة مع المؤسسات المعنية بالشباب، وتوثيق التعاون مع مختلف الجهات الشبابية، والترويج لبرامج ومشاريع المجلس الأعلى للمرأة في أوساط الشباب.











خ.ب/و.ش



بنا 1028 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/08/11 - 46 : 01 PM