ديوان الخدمة المدنية: استكمال مراجعة الأداء الاستراتيجي للنصف الأول لعشر جهات حكومية

المنامة في 11 أغسطس / بنا / أكد مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء السيد عادل حجي إبراهيم محمد بأنه تم الانتهاء من مرحلة مهمة من مراحل تطبيق مشروع الأداء المؤسسي (تكامل) وهي اجتماعات مراجعة الأداء الاستراتيجي للجهات الحكومية العشر المشاركة في التطبيق التجريبي، وهي وزارة المالية، وزارة الإسكان، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الصحة، هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، ديوان الخدمة المدنية، معهد الإدارة العامة، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشقيها (الأشغال وشئون البلديات)، وهيئة الكهرباء والماء.

وأوضح بأن ذلك يأتي تحقيقاً لمبادئ الحوكمة السليمة ومساندة الجهات الحكومية في تقييم أدائها والخروج بالتوصيات اللازمة لدفع الأداء للمستويات المطلوبة.



وأشار السيد عادل حجي إبراهيم محمد أن اجتماعات مراجعة الأداء الاستراتيجي للجهات الحكومية تهدف إلى تحقيق مجموعة من الغايات، متمثلة في تعزيز الشفافية والمصداقية وروح التعاون وتحفيز الجهات الحكومية على المزيد من التقدم والنجاح في الأداء، بالإضافة إلى مساندة الجهات الحكومية بالدعم اللازم لرفع أدائها وتمكين استراتيجياتها.



وبين مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء بأن اجتماعات مراجعة الأداء الاستراتيجي للجهات الحكومية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات من خلال تقييم الأداء والانجاز المحقق، بالإضافة إلى غرس ثقافة الادارة الاستراتيجية للأداء في الجهات الحكومية وفق منهجية بطاقة الأداء المتوازن وتحسين عملية التواصل والاتصال فيما بين المستويات الوظيفية المختلفة (أفقيا وعموديا - داخل الجهة الحكومية).



وأوضح بأن المرحلة المقبلة تتمثل في رفع جميع الأهداف والمبادرات والمقاييس بعد اعتمادها من الجهات على النظام الآلي المخزن على سحابة أمازون الالكترونية والذي سيمكن الجهات الحكومية من متابعة تنفيذ الأهداف والمبادرات والمؤشرات، وتمكن متخذي القرار والجهات العليا في المملكة من متابعة الأداء الحكومي لهذه الجهات والاطلاع على نسب الإنجاز أو أي معوقات تعرقل تنفيذ الاستراتيجية والذي سيسهم في تحقيق الاستراتيجية الحكومية المتوائمة مع رؤية البحرين 2030.





ع إ ح/و.ش



بنا 0726 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/08/11 - 36 : 10 AM