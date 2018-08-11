الرئيس التنفيذي لشركة "باس": خطة وطنية لتأهيل 803 من الموظفين المنامة في 11 أغسطس/ بنا / قال الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين (باس) السيد سلمان صالح المحميد أن أعداد الموظفين الشباب في الشركة يصل إلى نحو 803 شخص.

واكد أن استراتيجية الشركة تشدد على أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنيّة ولا سيما الشبابية منها، إيماناً من إدارة الشركة بقدرة الشباب على تحمل المسؤوليات وتطوير العمل.



وهنأ السيد المحميد موظفي (باس) بمناسبة يوم الشباب الدولي، معبراً عن امتنانه لما يبذلونه من جهود مستمرة في تحسين الانتاجية وجودة العمل، منوهاً إلى ضرورة إكساب الشباب المهارات اللازمة التي تجعلهم مؤهلين للوصول إلى المناصب الإدارية والقيادية في الشركة، لا سيما مع خطة الشركة الرامية إلى الإحلال الوظيفي، والتي تسعى من خلالها الشركة إلى إيصال الشباب البحريني إلى المناصب القيادية عبر خطة تدريبية وعملية مدروسة.



على صعيدٍ متصل، أوضح السيد خالد البستكي مدير التعليم والتدريب بالشركة أن (باس) أطلقت خلال العام الماضي خطة الإحلال الوطنية، والتي بدأت عبر برنامج تطوير التنمية الإدارية، وهو برنامج مخصص لتطوير المهارات الإدارية، حيث تم تصميم البرنامج من قبل إدارة التعليم والتدريب في الشركة وبالتعاون مع معهد القيادة والإدارة ببريطانيا، بما يتناسب مع المعايير الدولية ومستجدات عالم الأعمال، وقد شارك في هذا البرنامج حوالي 55 موظفاً بحرينياً شاباً.



يذكر أن شركة خدمات مطار البحرين (باس) تأسست في العام 1977، وهي المشغل الوحيد للخدمات الأرضيّة في مطار البحرين الدوليّ منذ إنشاءه، وهي اسم موثوق في عالم الخدمات كشركة معتمدة من قبل برنامج تدقيق السلامة للعمليات الأرضيّة للاتحاد الدوليّ للنقل الجويّ.

وتقدم شركة (باس) عدداً من الأنشطة التجاريّة من بينها: خدمات مناولة الطائرات والركاب، خدمات التموين، خدمات هندسة الطائرات، ومركز باس للتدريب الهندسي "بيتك"، بالإضافة إلى امتلاك وإدارة صالات المطار.



ع إ ح/و.ش



بنا 0657 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/08/11 - 29 : 10 AM