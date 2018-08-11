مقتل 4 أشخاص بينهم شرطيان بإطلاق نار في كندا أوتاوا في 11 أغسطس/ بنا / اعتقلت السلطات الكندية مشتبهاً به إثر مقتل أربعة أشخاص، بينهم شرطيان، في إطلاق نار وقع في مدينة فردريكتون في شرق البلاد.

ويبلغ المشتبه به 48 عاما ويقيم في نفس المدينة بحسب المتحدث باسم شرطة فردريكتون مارتين غوديه الذي اكد ان الشرطة اعتقلته في شقته بعد اطلاق النار.



وأعلنت شرطة فردريكتون هوية عنصريها القتيلين وهما رجل يدعى لورانس روبرت كوستيلو عمره 45 عاما ولديه أربعة أطفال، وامرأة تدعى سارة ماي هيلين بيرنز عمرها 43 عاما ولديها ثلاثة أطفال.

أما القتيلان الباقيان فهما ايضا رجل وامرأة بالغان، بحسب المتحدث الذي رفض الادلاء بأي معلومات اضافية كما لم يوضح ما اذا كان اطلاق النار قد اسفر عن سقوط جرحى غير مطلق النار.



وقال شاهد عيان "لم أرَ مطلق النار بل فقط فوهة سلاحه الناري"، مشيرا الى انه حاول مساعدة الشرطيين اللذين كانا يرقدان على الأرض لكن سرعان ما وصلت تعزيزات من الشرطة الى المكان.









و.ش



بنا 0535 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/08/11 - 20 : 10 AM