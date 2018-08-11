تحطم طائرة أقلعت دون الحصول على تصريح من مطار سياتل

سان فرانسيسكو في 11 أغسطس/ بنا / قالت سلطات الطيران الأمريكية إن طائرة بدون ركاب تابعة لإحدى شركات الطيران تحطمت بعد أن أقلعت دون الحصول على إذن من مطار سياتل تاكوما الدولي.



وقال المطار في بيان على موقع تويتر اوردته وكالة الانباء الالمانية إن الطائرة تحطمت في جنوب منطقة بوجيه ساوند في وقت متأخر يوم الجمعة.



وكانت شركة "آلاسكا إيرلاينز" قد كتبت على تويتر في وقت سابق "نحن على علم بحادث ينطوي على إقلاع غير مصرح به لطائرة من طراز (هوريزون إير كيو400)".



وأضاف المطار على تويتر إنه تم استئناف العمليات الطبيعة بعد حادث التحطم.







و.ش



بنا 0516 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/08/11 - 19 : 10 AM