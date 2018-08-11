مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 11 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم السبت بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.

/جلالة الملك المفدى يهنئ رئيس تشاد بذكرى الاستقلال.

/سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد يزوران أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية.

/سمو الشيخ ناصر بن حمد: إيجاد شراكات مع الشباب البحريني على صعيد التدريب والتطوير المهني سيلهم المسيرة الاقتصادية الوطنية.

/وزير العمل يشيد بدعم بنك البحرين الوطني لمشاريع ذوي الإعاقة.

/وزير الكهرباء يطلع على تقنية تحويل المخلفات إلى طاقة.

/أمانة العاصمة تنفذ أضخم حملات تفتيشية في تاريخها على الأسواق.

/اكتمال وصول بعثة الحج البحرينية اليوم: أكثر من 1.1 مليون حاج وصلوا إلى السعودية حتى الخميس.

/الاشغال: مليونا دينار لتطوير المرحلة الثانية من الحديقة المائية.

/جامعة البحرين تنجز 52% من بحوث الجامعات بالمملكة.

/البحرين تحتفل بيوم الشباب العالمي بتنظيم 39 فعالية شبابية غدا.

/المجلس الاستشاري لمدينة شباب 2030 يوصي باستمرار تجربة المجلس وتطوير المدينة.

/برنامج «استشارات» بالأعلى للمرأة يناقش برامج دعم المرشحة.

/رئيس «حقوق الإنسان» تحاضر حول «حقوق الإنسان والتنمية المستدامة».

/الانتهاء من إعادة تأهيل شارع جسر الشيخ عيسى بن سلمان.

/أردوغان يندد بـ«حرب اقتصادية» على بلاده مع انهيار الليرة التركية.

/شهيدان في جمعة «الحرية والحياة» بغزة.. والتهدئة الهشة صامدة.

/الحزب الحاكم في السودان يعلن البشير مرشحه لانتخابات عام 2020.

/قوات أفغانية تطارد مقاتلي طالبان غزنة بعد ضربات جوية أمريكية.

/كوريا الشمالية تريد الاحتفاظ بخبراتها في المجال النووي.

/النتائج النهائية للانتخابات العراقية تؤكد تصدّر مقتدى الصدر.

/روسيا تحذر: فرض عقوبات أمريكية إضافية سيعتبر «إعلان حرب اقتصادية».

/أنباء عن تفاهمات أمريكية مع العبادي لإقصاء قيادات أمنية مرتبطة بإيران.



و.ش



بنا 0513 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/08/11 - 18 : 10 AM