مطالعات الصحف في البحرين

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2018/08/11 - 18 : 10 AM
المنامة في 11 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم السبت بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.
/جلالة الملك المفدى يهنئ رئيس تشاد بذكرى الاستقلال.
/سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد يزوران أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية.
/سمو الشيخ ناصر بن حمد: إيجاد شراكات مع الشباب البحريني على صعيد التدريب والتطوير المهني سيلهم المسيرة الاقتصادية الوطنية.
/وزير العمل يشيد بدعم بنك البحرين الوطني لمشاريع ذوي الإعاقة.
/وزير الكهرباء يطلع على تقنية تحويل المخلفات إلى طاقة.
/أمانة العاصمة تنفذ أضخم حملات تفتيشية في تاريخها على الأسواق.
/اكتمال وصول بعثة الحج البحرينية اليوم: أكثر من 1.1 مليون حاج وصلوا إلى السعودية حتى الخميس.
/الاشغال: مليونا دينار لتطوير المرحلة الثانية من الحديقة المائية.
/جامعة البحرين تنجز 52% من بحوث الجامعات بالمملكة.
/البحرين تحتفل بيوم الشباب العالمي بتنظيم 39 فعالية شبابية غدا.
/المجلس الاستشاري لمدينة شباب 2030 يوصي باستمرار تجربة المجلس وتطوير المدينة.
/برنامج «استشارات» بالأعلى للمرأة يناقش برامج دعم المرشحة.
/رئيس «حقوق الإنسان» تحاضر حول «حقوق الإنسان والتنمية المستدامة».
/الانتهاء من إعادة تأهيل شارع جسر الشيخ عيسى بن سلمان.
/أردوغان يندد بـ«حرب اقتصادية» على بلاده مع انهيار الليرة التركية.
/شهيدان في جمعة «الحرية والحياة» بغزة.. والتهدئة الهشة صامدة.
/الحزب الحاكم في السودان يعلن البشير مرشحه لانتخابات عام 2020.
/قوات أفغانية تطارد مقاتلي طالبان غزنة بعد ضربات جوية أمريكية.
/كوريا الشمالية تريد الاحتفاظ بخبراتها في المجال النووي.
/النتائج النهائية للانتخابات العراقية تؤكد تصدّر مقتدى الصدر.
/روسيا تحذر: فرض عقوبات أمريكية إضافية سيعتبر «إعلان حرب اقتصادية».
/أنباء عن تفاهمات أمريكية مع العبادي لإقصاء قيادات أمنية مرتبطة بإيران.
و.ش
بنا 0513 جمت 11/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/11 - 18 : 10 AM