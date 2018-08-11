الطقس في البحرين: حار مع بعض السحب نهارا وحسن ليلا المنامة في 11 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس في البحرين اليوم السبت سيكون بإذن الله تعالى حارًا مع بعض السحب وحسن بوجه عام خلال الليل.



الرياح: شمالية غربية من 5 الى 10 عقد، و تصل من 12 الى 17 عقدة احيانًا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم الى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين الى أربعة أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 %، و الصغرى 30%.





ن.ع/و.ش



بنا 0458 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/08/11 - 17 : 10 AM