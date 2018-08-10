اليابان وأمريكا تواصلان محادثات التجارة، واجتماع مرتقب في سبتمبر واشنطن 10 أغسطس/بنا/ قال وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي إنه أجرى محادثات مثمرة بشأن التجارة مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايتزر، وإنهما يعتزمان عقد اجتماع آخر في سبتمبر أيلول.



وقال الوزير الياباني إنه ولايتهايتزر تبادلا الآراء بشأن مجالات للتجارة لكن لم يتم التوصل إلى أي قرارات.



وأضاف أنهما سلما بأهمية توسيع التجارة بين البلدين.



وأبلغ موتيجي الصحفيين اليوم الجمعة بعد محادثات استمرت يومين في واشنطن "سنواصل المحادثات والسير قدما في اجتماع قادم نخطط لعقده في سبتمبر المقبل.









خ.أ



بنا 1945 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/08/10 - 55 : 10 PM