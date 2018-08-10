اليمن تبحث سبل تأمين الممرات البحرية من خطر المليشيات الحوثية الانقلابية عدن في 10 اغسطس/بنا/ بحث نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، وقائد القوات البحرية اليمنية اللواء الركن عبدالله النخعي، وقائد قوات خفر السواحل اليمنية اللواء خالد القملي اليوم، سبل تأمين الممرات البحرية من خطر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وجرى خلال اللقاء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، مناقشة المستجدات وآليات تنشيط قوات خفر السواحل لتسهم إلى جوار قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في درء المخاطر المستمرة على أمن الممرات المائية والملاحة الدولية.



واستعرضوا جرائم الحوثي وإيران بالملاحة الدولية والاستهداف المستمر للسفن والإرهاب الدولي الذي تمارسه إيران بدعمها لوكيلها الحوثي وميليشياته.



وشدد نائب الرئيس اليمني على مضاعفة الجهود والاستفادة من خبرات وإمكانيات الأشقاء والأصدقاء والحرص على التأهيل والتدريب والبناء المؤسسي لاستئناف مهام القوات البحرية وقوات خفر السواحل بما من شأنه تقليل المهددات على الأمن المحلي والأقليمي والعالمي والحد من أعمال التهريب وتأمين الحياة البحرية.



خ.أ



بنا 1939 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/08/10 - 49 : 10 PM