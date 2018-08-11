تواصل فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الثاني لمبادرات الشباب العربي والمسؤولية المجتمعية المنامة في 10 أغسطس/بنا/ تواصلت اليوم أعمال اليوم الثاني لفعاليات (المؤتمر الثاني لمبادرات الشباب العربي والمسؤولية المجتمعية لعام 2018) الذي افتتح أمس تحت رعاية د.الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي بتنظيم من مركز التطوع التابع للشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية في فندق روتانا.



شارك في اليوم الثاني للمؤتمر متحدثون من العديد من الدول العربية، ناقشوا عبر أوراق عمل وورش عمل متخصصة آليات إدماج الشباب العربي في العمل التطوعي الدولي لتحقيق السلام والتنمية، وكذلك عروض حالات دراسية للتطوع الشبابي حول العالم ، كما تم تناول محور الاعتراف بالعمل التطوعي من قبل الحكومات العربية وانعكاسات ذلك على التصنيفات الأممية للدول. إضافة إلى التعرف على أدوات تقييم الأثر العام للعمل التطوعي الشبابي والعائد منه وطنيا ودوليا بأدوات قياس احترافية وغيرها من المحاور.



وأوضح الدكتور عبدالوهاب الزهراني رئيس ومؤسس جسور التنمية للاستشارات التنموية في المملكة العربية السعودية "أن الاوراق العلمية التي قدمت في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر تناولت آليات إدماج الشباب العربي في العمل التطوعي الدولي لتحقيق السلام والتنمية"، مشيرا إلى أن "هناك أكثر من 1.2 مليار شاب متطوع تعرفهم الامم المتحده في العالم تتراوح اعمارهم من 15 الى 24 سنة، وهي تعتبر أكبر مجموعة عرفها التاريخ وقد يعود السبب في ذلك إلى إظهار الانفتاح للتغيير والتغذية المرتدة والتعلم كما يميل الشباب إلى أن يكونوا أكثر توجها نحو المستقبل وأكثر مثالية وابتكارا وأكثر استعدادا لتحمل المخاطر".



وأكد الزهراني أن "مجتمعات اليوم خاصة المجتمعات الشابة تحتاج إلى الخروج بافكار نوعية وإبداع لدفع الابتكار والإصلاح من أجل الحوار للمشاركة في تطوير حلول لمواجهة تحديات التنمية ، حيث تعتبر مشاركة الشباب في تدخلات السلام والتنمية أساسية في التحول الاقتصادي والسياسي والثقافي الاجتماعي لأي مؤسسة أو مجتمع".



ومن جانبه قدم الاستاذ جابر الرويعي رئيس مركز الاستشارات المسؤولة بالشبكة الاقليمية للمسئولية الاجتماعية في مملكة البحرين ورشة عمل عن الحكم الرشيد تناول من خلالها نبذه عن الحكم الرشيد وتعريفه، مؤسسات المجتمع المدني وركائز الحكم الرشيد، بالاضافة إلى كيف تساهم مؤسسات المجتمع المدني في تثبيت الحكم الرشيد.



وأما جابر السندي منسق مركز تنمية العمل التطوعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحدث عن تجربة مركز تنمية العمل التطوعي في البحرين، مشيرا إلى أهداف المركز والمهام التي يتوالها بالاضافة إلى القطاعات المشاركة والجهات المتعاونة معه، وحول انجازات المركز قال السندي أن المركز أنجز 18 مبادرة وفرصة تطوعية منذ انشاءه في شهر مارس العام الماضي، وقدم 10 ورش عمل تدريبية، واستقطب المركز 1369 متطوع شاركوا في البرامج والمشروعات التي تم تنفيذها، محققين 22042.04 ساعة تطوع بخدمة المجتمع ، موضحا ان القيمة الفعلية لعدد الساعات التطوعية في القطاع الخاص والعام تصل الى 131.590 الف دينار بحريني.



ومن سلطنة عمان استعرض الاستاذ عمر الانصاري الشريك والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة زمام عددا من حالات دراسية للتطوع الشبابي حول العالم، وأفضل التجارب والممارسات، وتناولت أشواق بوعلي رئيسة مركز اخلاقيات الأعمال بالشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية في مملكة البحرين فرص التطوع عبر الانترنت بين برنامج متطوعي الأمم المتحدة وتجارب عربية دولية رائدة.



ومن ضمن أعمال اليوم الثاني ناقش المستشار فواز الدخيل مستشار ومدرب في مجال التنمية البشرية والمستدامة في المملكة العربية السعودية مبادئ برنامج الأمم المتحدة للانفاق العالمي ودورها في تعزيز برامج التطوع الشبابي، موضحا أن من خلال الاوراق التي قدمها فوائد التطوع من الناحية الشخصية والاجتماعية، طرق تعزيز العمل التطوعي في المجتمعات و المبادئ العشر للانفاق العالمي والتي تقسم على 4 مجموعات، وهي : حقوق الانسان ، البيئة ، معايير العمل و الشفافية.



واختتم عبدالرحمن الخلف خبير التسويق المجتمعي ورئيس مركز التطوع بالشبكة الالقليمية للمسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية جلسات المؤتمر بورقة علمية تناقش الاعتراف بالعمل التطوعي من قبل الحكومات العربية، وانعكاسات ذلك على التنصنيفات الاممية للدول، مؤكدا من خلالها أن المنظمات العربية غير الحكومية شهدت تصاعدا في اعدادها خلال العقدين الاخيرين من القرن العشرين، حيث تزايدت اعدادها واعداد العاملين فيها وتنوعت انشطتها حيث تصدرت في المساعدات الخيرية تليها انشطة الاطقال فالخدمات الصحية والتدريب والانشطة الثقافية والدينية.











ن.ب/خ.أ



بنا 1935 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/10 - 45 : 10 PM