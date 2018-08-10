استشهاد فلسطينيين اثنين بنيران جنود الاحتلال في قطاع غزة أحدهما مسعف قطاع غزة في 10 أغسطس/بنا/ استشهاد فلسطينيان أحدهما مسعف اليوم الجمعة في قطاع غزة، فيما أصيب 300 على الأقل برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي خلال تظاهرات ومواجهات على طول الحدود.



وتظاهر نحو ألفي فلسطيني أحرقوا الاطارات شرق مدينة غزة، وسجلت تجمعات أخرى في نقاط عدة على الحدود اضافة إلى تجمعات في الداخل جمعت عشرات الآف من القطاع.



ولفت الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع اشرف القدرة إلى "استشهاد مواطنين هما المسعف عبد الله القططي (21 عاماً) وعلي سعيد العالول (55 عاما) برصاص الاحتلال الاسرائيلي وكلاهما في شرق رفح".



وتحدث القدرة في حصيلة جديدة عن "307 إصابات برصاص قوات الاحتلال والغاز (المسيل للدموع) بينهم 131 مصابا بالرصاص الحي نقلوا الى المستشفيات المختلفة في قطاع غزة لتلقي العلاج. وبين المصابين صحافيان وخمسة مسعفين".



والقططي هو ثاني مسعف فلسطيني يقتل برصاص الاسرائيليين منذ 30 اذار/مارس، تاريخ بدء الاحتجاجات الفلسطينية في اطار "مسيرات العودة" رفضا للحصار المفروض على غزة وتأكيدا لحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وقراهم.



خ.أ



بنا 1854 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/08/10 - 44 : 10 PM