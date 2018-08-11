سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد بن حمد يزوران أكاديمية ساند هيرست العسكرية لندن في 10 أغسطس/ بنا/ قام العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، والرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة بزيارة أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة يوم الجمعة، تلبية للدعوة التي تلقاها سموهما من آمر أكاديمية ساند هيرست لحضور حفل تخريج دفعة المرشحين الضباط رقم 173.



ولدى وصول سموهما كان في الإستقبال آمر الأكاديمية وعدد من ضباط وأساتذة الأكاديمية الذين رحبوا بسموهم، ومن ضمن الخريجين في هذه الدفعة المرشح ضابط عبدالله السيد عطية من مملكة البحرين، والذي حصل على مرتبة التفوق في الأكاديمية على دفعته، علما بأن المرشح ضابط عبدالله السيد عطيه قد حقق انجازا تاريخيا غير مسبوق، فهو الضابط الوحيد الذي حصل على ثلاثة جوائز تفوق في تاريخ الأكاديمية منذ تأسيسها، فقد حاز على جائزة سيف الشرف، وعلى جائزة التفوق العسكري والأكاديمي، وعلى جائرة التفوق الرياضي.



بعد إنتهاء الحفل قام سموهما بتقديم التهاني للخريجين، وإلتقيا بالمرشح ضابط عبدالله السيد عطية وتهنئته على هذه النتيجة المشرفة التي حققها، والتي تعكس الصورة الحضارية والتنافسية لطموح الشباب البحريني في هذه الأكاديمية العريقة، المتخصصة في تأهيل وإعداد الضباط العسكريين على مستوى العالم.





ح ب/خ.أ



بنا 1827 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/08/10 - 35 : 09 PM