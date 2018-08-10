قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه السعودية الرياض في 10 أغسطس/بنا/ صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة الرابعة وخمس وخمسين دقيقة رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين بالستيين من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعده) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، حسب وكالة الانباء السعودية (واس).



وأوضح العقيد المالكي أن "الصاروخين كانا باتجاه مدينة (جازان)، وأطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخين، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخين أية إصابات ولله الحمد".



وأضاف المتحدث الرسمي "أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم(2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".





خ.أ



بنا 1752 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/08/10 - 58 : 08 PM