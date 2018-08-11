القطان: الاهتمام بسلامة حجاج البحرين يأتي بتوجيه من جلالة الملك المفدى الذي يحرص دائماً على سلامة مواطني ومقيمي المملكة المنامة في 10 أغسطس/ بنا / وصل رئيس بعثة مملكة البحرين للحج فضيلة الشيخ عدنان القطّان المدينة المنورة، حيث يستهل زيارته بزيارة مجمع عيادات الدكتور عبدالرحمن العقالي الطبّي بالمدينة المنورة، والذي تتعاقد معه البعثة سنوياً، من أجل تقديم كل الخدمات الطبية لتأمين سلامة وراحة حجاج البحرين.



وقد أكد رئيس بعثة مملكة البحرين للحج "أن ذلك الاهتمام المستمر والمتابعة الحثيثة لسلامة حجاج البحرين يأتي بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي يحرص دائماً على سلامة مواطني ومقيمي المملكة".



وحث القطان القائمين على المجمع الطبي إلى بذل أقصى استعداد ممكن لتقديم العون لحجاج الحملات البحرينية، مؤكداً وجود ثلاثة مستوصفات تابعة للمجمع بمختلف أنحاء المدينة.



كما وجه رئيس بعثة مملكة البحرين اللجان المنضوية تحت البعثة إلى التواصل مع الحملات البحرينية كافة لإعلامها بمواقع المستوصفات بالمدينة المنورة.



ح ب/خ.أ



بنا 1722 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/08/10 - 35 : 08 PM