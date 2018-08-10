أقل العطاءات كان بمليوني دينار..وزير الاشغال وشؤون البلديات: فتح عطاءات المرحلة الثانية من تطوير الحديقة المائية المنامة في 10 أغسطس/ بنا / افتتح مجلس المناقصات يوم أمس الخميس عطاءات المرحلة الثانية من تطوير الحديقة المائية تمهيدا لدراسة العطاءات وترسيتها خلال الايام المقبلة.



وأوضح وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف ان العطاءات اقلها كان بمليوني دينار تقريبا وتشمل اعمال التطوير اعادة تأهيل شامل ، تتمثل في زراعة مسطحات خضرااء ومسطحات مائية، واستراحات عائلية ، اضافة الى مواقف سيارات اضافية، ومطعم وكافتيريا.



واكد الوزير خلف ان المحافظة على نمط الحديقة الزراعي الاصلي هو الأصل في اعمال التطوير ، كما ستتضمن الاعمال فتح مداخل اضافية وتحسين الحركة المرورية المحيطة من خلال استحداث شارع يخدم مرتادي الحديقة ويسهم في انسيابية الحركة المرورية .



وأشار خلف إلى أن "مشروع تطوير الحديقة المائية، والتي تعد إحدى المشروعات الرئيسية بالنسبة لوزارة شئون البلديات، والتي يتم تنفيذها بتوجيه من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، كما يحظى باهتمام من قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ".



وأوضح أنه من المؤمل حسب خطة الوزارة الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الثانية من الحديقة خلال الربع الأخير من العام المقبل وقال "من المؤمل ان يتم الانتهاء من اعمال التطوير خلال الربع الأخير من العام المقبل حيث ستستغرق اعمال التطوير مدة ١٢ شهرا بعد الترسية وتوقيع العقود من الشركة التي سترسو عليها المناقصة".



واضاف "يقام مشروع تطوير الحديقة المائية أعلى مساحة 6.57 هكتار، يستهدف إعادة تأهيل الحديقة على أن المرحلة الأولى من المشروع والتي من المقرر الانتهاء منها في أواخر العام الجاري 2018، تتضمن تشييد سور الحديقة، غرفة الحارس وتوصيل الكهرباء وتجهيز المرافق العامة " مشيرا الى أن أعمال بناء السور تسير بصورة جيدة إضافة الى أعمال بناء المرافق العامة".







ع إ ح/خ.أ



بنا 1251 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/08/10 - 07 : 04 PM