الحزب الحاكم في السودان يعلن الرئيس عمر البشير مرشحه في انتخابات 2020 الخرطوم في 10 اغسطس /بنا/اعلن الحزب الحاكم في السودان اليوم الجمعة ان الرئيس عمر حسن البشير هو مرشحه الى الرئاسة في انتخابات 2020 لولاية ثالثة وفق وكالة الانباء الرسمية.



وذكرت وكالة الانباء السودانية ان مجلس الشورى القومي اعتمد المشير عمر حسن البشير مرشحا لرئاسة الجمهورية فى انتخابات 2020.



وقال كبشور كوكو رئيس المجلس للصحافيين اليوم ان كل اجهزة الحزب اعتمدت البشير مرشحا للرئاسة في انتخابات 2020 وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.





س.ي



بنا 1209 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/08/10 - 28 : 03 PM