اكثر من مليون حاج وصلوا من خارج السعودية

جدة في 10 أغسطس/بنا/ بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من خارج المملكة العربية السعودية عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الخميس 1.141.138 حاجاً بزيادة بلغت 70.084 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% تقريبا

وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مديرية الجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.075.474 حاجاً ، وعن طريق البر 53.638 حاجاً وعبر البحر 12.026 حاجاً.



س.ي



بنا 1201 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/08/10 - 26 : 03 PM