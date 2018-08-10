مؤسسة حقوق الإنسان تقيم محاضرة حول حقوق الإنسان والتنمية المستدامة المنامة في 10 أغسطس / بنا / قدمت رئيس المؤسسة لحقوق الإنسان الآنسة ماريا خوري محاضرة بعنوان "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة" بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية، وذلك ضمن الحزمة الرابعة من سلسلة محاضرات برنامج "حقوقي 2"، الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، في الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2018.

تناولت المحاضرة مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها الـ17 ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما تم إجراء تطبيقات عملية للتعريف بأهداف التنمية المستدامة والصكوك والقوانين المتعلقة بالأهداف واستعراض الآليات الوطنية التي تسهم في تعزيز واحترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين.



وبهذه المحاضرة فقد تم اختتام الحزمة الرابعة من برنامج "حقوقي2"، حيث حضرها عدد من موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك أعضاء مؤسسات المجتمع المدني.





ع إ ح/س.ي



بنا 1144 جمت 10/08/2018





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