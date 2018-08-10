جمعية الشباب والتكنولوجيا تفتح باب التطوع لملتقاها الرابع الذي سيعقد في سبتمبر المنامة في 10 أغسطس/ بنا / أعلنت جمعية الشباب والتكنولوجيا عن فتح باب التطوع للراغبين بالمساهمة في تنظيم ملتقاها السنوي الرابع الذي يقام تحت رعاية الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد بن علي القائد، وبالشراكة الاستراتيجية مع صندوق العمل (تمكين) خلال شهر سبتمبر المقبل، بعنوان "اقتصاد المعلومات"، والذي يسعى إلى مواصلة أهداف الجمعية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتمكين المجتمع البحريني من إنتاج التكنولوجيا.

وقال أمين سر الجمعية رئيس لجنة التسجيل بالملتقى السيد عبدالله إبراهيم صباح إن فتح المجال للراغبين بالمساهمة في تنظيم فعاليات الملتقى سيكون بشكل مستمر لفعاليات الجمعية المختلفة، حرصاً من الجمعية على تشجيع العمل التطوعي والانخراط فيه، لما فيه من اتاحة الفرصة للشباب لصقل مهاراتهم وإتاحة المساحة لإظهار ابداعاتهم.



وأضاف صباح:" قامت الجمعية بفتح باب التطوع من خلال موقع "نقطة تجمع المتطوعين" وهو أحد مشاريع الجمعية الذي يتيح للمستخدمين المشاركة في الفرص التطوعية المعروضة من قبل المنظمات المشاركة، حيث تنقسم الفرص التطوعية للملتقى لعدة لجان وهي لجنة أرض الموقع، ولجنة العلاقات العامة، ولجنة الاتصال والتسويق، ولجنة التسجيل، واللجنة العلمية، بالإضافة إلى لجنة ضبط الجودة".



وأشار أمين سر الجمعية رئيس لجنة التسجيل بالملتقى إلى أن مجال المشاركة في التنظيم للملتقى دائماً ما يكون مفتوحاً للراغبين في المشاركة في هذا الحدث السنوي، كل حسب مهاراته وميوله، داعيا الراغبين بالتنظيم زيارة الموقع الإلكتروني لمشروع "نقطة تجمع المتطوعين" عبر الرابط www.volunteerpoint.net والتسجيل في القسم الخاص بالملتقى.







ع إ ح/س.ي



بنا 0950 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/08/10 - 00 : 01 PM