أندية الأطفال والناشئة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تواصل برامجها المنامة في 10 أغسطس / بنا / تواصل أندية الأطفال والناشئة في المراكز الاجتماعية ونادي شريفة العوضي التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقديم أنشطتها الصيفية في الأسبوع الخامس على التوالي تحت عنوان "حياكم صيفوا عندنا"، حيث يقدمون حزمة من البرامج والفعاليات والأنشطة للأطفال والناشئة من الذكور والإناث للفئة العمرية من 7 إلى 18 عاماً، في بيئة ملائمة لنمو شخصية الأطفال والناشئة بهدف صقل مواهبهم الأدبية والفنية والعلمية وتسهيل اندماجهم في المجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين فيه.

ومن أبرز برامج أندية الأطفال والناشئة في المحرق ومدينة حمد وسترة ومركز عبد الله بن يوسف فخرو الاجتماعي: التصوير الفوتوغرافي، وبرنامج المحترف الفني، والكروشيه والتطريز، بينما يواصل نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة تقديم برامجه المنوعة الرياضية والفنية والعلمية والتقنية كبرنامج الروبوتكس الذي يقدم في الفترة المسائية والذي يتعلم المشاركون من خلاله أسس الميكانيكا وبرمجة الحاسوب في تصنيع الروبوت.



وبلغ إجمالي عدد الملتحقين المستفيدين من برامج نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة بالرفاع خلال الفترتين الصباحية والمسائية (1949) مستفيداً، أما في مركز المحرق الاجتماعي فقد بلغ عددهم (255) مستفيداً، بينما استفاد من النشاط الصيفي في مركز مدينة حمد الاجتماعي (199)، وفي مركز سترة الاجتماعي بلغ عددهم (264)، أما مركز عبد الله بن يوسف فخرو الاجتماعي فبلغ عدد المستفيدين (191) من الجنسين.



ع إ ح/س.ي



بنا 0945 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/08/10 - 53 : 12 PM