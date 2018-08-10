وزير العمل والتنمية الاجتماعية يشيد بمبادرة بنك البحرين الوطني لدعم المشاريع التأهيلية لذوي الاعاقة المنامة في 10 أغسطس/ بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان في مكتبه الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك البحرين الوطني، السيد عبد العزيز عبد الله الأحمد، وتسلم منه دعماً مالياً لصالح خدمات ومشاريع دار بنك البحرين الوطني لتأهيل الأطفال المعاقين (ذوي العزيمة).

وأشاد حميدان بمبادرة بنك البحرين الوطني، معرباً عن الشكر والتقدير على دعم البنك لمشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهو ما يعكس حرص هذه المؤسسة الوطنية على ترجمة توجهات الحكومة الرشيدة لبناء شراكة فاعلة ومتينة بين الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، بما يعزز المكتسبات الاجتماعية والتنموية في المملكة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيها، منوها بالدعم المستمر للبنك لخدمة برامج الوزارة التنموية ضمن خططها الاستراتيجية لتأمين مظلة الاستثمار وتعزيز الحماية الاجتماعية في مملكة البحرين.



وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أهمية دور المؤسسات الوطنية والتي تمثل شريكاً استراتيجياً في تعزيز الجهود القائمة على مبادئ الشراكة المجتمعية التي تعتبر قيماً راسخة قائمة على التكافل والعطاء في المجتمع لخدمة البرامج والمشاريع التنموية والاجتماعية.



وأعرب السيد عبد العزيز عبد الله الأحمد، عن أمله بأن يسهم هذا الدعم في تغطية برامج ومشاريع دار بنك البحرين الوطني لتأهيل الأطفال المعاقين، مؤكداً أن مجلس إدارة بنك البحرين الوطني يفخر بتقديم الدعم للمشاريع التنموية والاجتماعية التي تحقق الفائدة لأفراد المجتمع البحريني، مشيراً إلى استمرار البنك في تنفيذ برنامج الهبات والتبرعات الذي يقدمه سنوياً للعديد من الجهات الحكومية والأهلية لتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.



ع إ ح/س.ي



بنا 0943 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/08/10 - 52 : 12 PM