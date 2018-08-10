الأشغال: الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل شارع جسر الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه الشرق المنامة في 10 أغسطس/ بنا / قال المهندس سيد بدر علوي مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة قامت بإعادة تأهيل المسارات المتجهة شرقًا على جسر الشيخ عيسى بن سلمان، وذلك ضمن برنامج الوزارة لصيانة الطرق.



وأشار المهندس علوي أن المشروع يندرج في إطار الخطة الشاملة التي تقوم بها الوزارة من أجل المحافظة على شبكة الطرق وتمديد عمرها الافتراضي وابقائها ضمن المستوى الفني والأداء الإنشائي والوظيفي المبني على مؤشرات أداء هندسية معتمدة عالمياً، وبالتالي تفادي التدهور في حالة الطريق وعدم الحاجة إلى إعادة إنشاء الطريق من جديد بتكلفة أعلى ومدة تنفيذ تتجاوز أضعاف الأعمال الحالية.



وأضاف مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بأن المشروع اشتمل على صيانة الشارع بدءا من شارع الفاتح إلى شارع الغوص بطول 5 كيلومترات من مسارات الطريق المتجهة شرقًا، كما تضمن المشروع أعمال معالجة الطبقة المتضررة وإعادة رصف الشارع بطبقة جديدة من الأسفلت وتركيب العلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع، مشيراً الى أن برنامج الوزارة للمرحلة القادمة هو إعادة تأهيل مسارات الجسر المتجهة غرباً.



وأشار علوي إلى أنه تم تنفيذ الاعمال خلال الإجازة المدرسية الصيفية لتفادي أي ازدحام مرورية، منوها إلى أن المشروع تم تنفيذه من قبل شركة أسفلت البحرين ومن خلال العقود الزمنية وبتكلفة تجاوزت 80,000 دينار .







ع إ ح/س.ي



بنا 0941 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/08/10 - 55 : 12 PM