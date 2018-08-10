وزير الكهرباء والماء يرحب بالتعاون مع الشركات المتخصصة في تحويل المخلفات الى طاقة المنامة في 10 أغسطس/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه الرؤساء التنفيذيين لائتلاف شركات متخصصة في تحويل المخلفات الى طاقة وهم شركة EDRA Power وشركة Worldwide Holdings وشركة Solar Tech

واطلع الحضور الوزير ميرزا على نشاطهم ومشاريعهم في مجال تحويل المخلفات الى طاقة، وطرحوا عليه رغبتهم في المشاركة في المشاريع التطويرية القائمة والمستقبلية في هذا المجال.



واكد الوزير على ترحيبه بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية بما يواكب النمو الكبير في الطلب على خدمات الكهرباء والماء لتلبية الاحتياجات المستقبلية، وقال إن أبواب كبار المسئولين في البلاد مفتوحة دائماً للالتقاء بالمستثمرين ودعمهم بكافة السبل المتاحة.



وأعرب الوفد عن شكره وتقديره للوزير والمسئولين على حسن الاستقبال والترحيب والدعم الذي يحظى به المستثمرون في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.



حضر اللقاء المهندس ألكسندر السماهيجي القائم بأعمال المدير التنفيذي لوحدة الطاقة المستدامة، والمهندس عادل التحو مستشار الوزير.



ع إ ح/س.ي



بنا 0935 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/08/10 - 41 : 12 PM