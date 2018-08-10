وزارة شؤون الشباب والرياضة تحتفل بيوم الشباب الدولي في 19 مركزا شبابيا المنامة في 10 أغسطس/ بنا / تحتفل مملكة البحرين بيوم الشباب الدولي الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام والذي يقام هذا العام تحت شعار "توفير مساحات آمنة للشباب"، حيث تنظم وزارة شؤون الشباب والرياضة مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة في المراكز الشبابية المختلفة، بما يعكس الحرص الدائم من المملكة على المشاركة والتواجد في المحافل الدولية، بصفتها عضو فاعل في المنظومة الدولية.

وتهدف هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على أهمية دور الشباب في تنمية وتطوير المجتمع في كافة القطاعات، وتعريفهم بيوم الشباب الدولي من خلال أنشطة ترفيهية وتثقيفية مختلفة.



وتفتخر مملكة البحرين ممثلة في وزارة شؤون الشباب والرياضة في أنها وفرت المساحات الآمنة للشباب من خلال المراكز الشبابية الـ 35 الممتدة في جميع أنحاء المملكة التي تستهدف تطوير وتأهيل قدراتهم بالإضافة إلى المراكز النموذجية في مختلف المحافظات والتي تستقطب بمجموعها سنوياً ما يقارب 150000 شابة وشابة من مختلف مدن وقرى المملكة، يضاف لجهود المراكز الشبابية الأندية الوطنية الـ 52 والتي تعمل جميعها لتوفير ملاذ آمن للشباب تحقيقاً لعنوان الإحتفال بيوم الشباب الدولي، وتحقيقاً لمجموعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في توفير التعليم الجيد وضمان الصحة الجيدة والمساواة بين الجنسين. بالإضافة إلى توفير مدن مجتمعات مستدامة.



وستقام فعاليات يوم الشباب الدولي والبالغ عددها 39 في 19 مركزا شبابيا في قرى ومدن البحرين، بالإضافة إلى مركز المحرق الشبابي النموذجي ومركز شباب مدينة حمد النموذجي والمركز العلمي البحريني لأهداف التنمية المستدامة الذي ينظم فعالية بعنوان (أفضل مبنى شبابي آمن) وهي عبارة عن تحد يضم عددا من الشباب والناشئة المهتمين في الهندسة المعمارية او المبدعين في المجالات العملية بهدف التنافس بالخروج بأفضل مقترح لمبنى شبابي أمن لجميع الشباب حيث سيتم تقييم الأفكار وتحديد الفريق الفائز.



ع إ ح/س.ي



بنا 0932 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/08/10 - 42 : 12 PM