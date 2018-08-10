نائب رئيس البرلمان العربي: السعودية تعمل على تسهيل الحج على جميع المستويات القاهرة في 10 يوليو/بنا/ ثمن نائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لإنجاح موسم الحج كل عام وان استعداداتها الدائمة للخروج بموسم ناجح يحظى بإعجاب الجميع، نظرا لما توفره من تسهيلات لكافة للحجاج وعلى جميع المستويات.



وقال العسومي فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن دور المملكة مقدر من جانب البرلمان العربي ونوابه فكل عام تشعرنا السعودية بوجود تميز عن العام الذي قبله سواء من ناحية الترتيب للحج أو عمليات التوسعة والتجهيزات الكبيرة في المشاعر والأماكن المقدسة التي تخصص لها ميزانيات ضخمة.



وأكد أن تسهيل أمر الحج ورعاية ضيوف الرحمن بالنسبة للمملكة العربية السعودية هو أمر استراتيجي لها ولا تستطيع أي دولة في العالم أن تنافسها في تقدم تلك الخدمات أو لأي مناسك دينية أخرى.



واختتم نائب رئيس البرلمان العربي تصريحه بالقول، إن المملكة دائما على قدر مسؤولية مواسم الحج وهي جديرة للقيام بذلك من واقع ما قدمته وتقدمه لخدمة ضيوف الرحمن.





س.ي



بنا 0915 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/08/10 - 20 : 12 PM