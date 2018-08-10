فريق خبراء برنامج "استشارات" يعقد اجتماعه الثاني تحضيراً للمرحلة القادمة من البرنامج المنامة في 10 أغسطس / بنا / عقد فريق خبراء برنامج الاستشارات الانتخابية للمرأة "استشارات" ضمن برنامج المشاركة السياسية للمرأة وبحضور أمين عام المجلس الأعلى للمرأة هالة الانصاري اجتماعه الثاني جرى خلاله استعراض نتائج المرحلة الأولى من البرنامج، الذي أطلقه المجلس مؤخراً بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية بهدف تقديم الاستشارات النوعية في المجالات القانونية والسياسية وإدارة العملية الانتخابية، واستعداداً للانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها خلال الربع الأخير من هذا العام.

وناقش الاجتماع برنامج عمل المرحلة المقبلة التي ستبدأ خلال شهر سبتمبر تزامناً مع الإعلان عن موعد الانتخابات والإعلان المرشحات رسمياً لمشاركتهن القادمة في الانتخابات التشريعية والبلدية.



وتم خلال الاجتماع اعتماد المبادئ والإرشادات التوجيهية للمستفيدات من خدمات هذا البرنامج، وورش العمل المركزة التي سيتضمنها برنامج "استشارات" وتتناول عددا من الجوانب ومن بينها "الحملات والدعاية الانتخابية وإدارة فرق العمل وإيجاد التحالفات المناسبة" ومجال "التعامل مع وسائل الإعلام والاستثمار الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي"، إلى جانب إلقاء الضوء على الفرق بين "اختصاصات مجلس النواب والمجالس البلدية".



وجرى استعراض آلية تقديم خبراء البرنامج للاستشارات الفردية والجماعية للمرشحات وفرق حملتهن الانتخابية، وتصنيف المشكلات التي تواجهها المرشحة وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم التقارير الدورية بشأن سير عمل البرنامج.



وأشادت الأنصاري بالجهود التي يبذلها الخبراء أعضاء برنامج "استشارات"، والذي يعد أحد أهم الآليات التي يعتمدها المجلس الأعلى للمرأة لمساندة المرشحات المقبلات على المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية وفرق عملهن، ورفع تنافسية المرأة البحرينية في مجال العمل السياسي ومشاركتها في الحياة العامة.



وأكدت حرص المجلس الأعلى للمرأة على توفير كل ما يلزم من أجل إنجاح هذه البرنامج الذي يأتي في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بالشراكة مع كل الجهات المعنية ذات الاختصاص، ومن بينها معهد البحرين للتنمية السياسية، الشريك الاستراتيجي لبرامج المشاركة السياسية وصنع القرار للمرأة والمنبثقة من الخطة الوطنية.



ويتضمن برنامج "استشارات" للمرأة المرشحة عددا من المحاور الأساسية، كالاستشارات القانونية تقدمها الأستاذة دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى ود. محمد وليد المصري المستشار القانوني المجلس الأعلى للمرأة، والاستشارات السياسية يقدمها د. علي جاسم البحار منسق برنامج المشاركة السياسية في المجلس الأعلى للمرأة وخالد أحمد فياض رئيس قسم التدريب السياسي في معهد البحرين للتنمية السياسية، والاستشارات الإعلامية يقدمها د. زهير حسين ضيف أستاذ الصحافة والإعلام المشارك في الجامعة الاهلية، والإعلامي عبيدلي العبيدلي، والاستشارات المالية والإدارية تقدمها الأستاذة صباح خليل المؤيد الرئيس التنفيذي لشركة انتليكت ريسورس مانجمنت وجاسم حسن عبدالعال عضو في المجلس الاستشاري لهيئة المحاسبين القانونيين بمنطقة الشرق الأوسط. كما يتولى محور الاستشارات التحفيزية كل من د. بنه يوسف بوزبون وهي خبير ومدير عام لمركز الدانة للاستشارات والتوجيه والإرشاد، وأشواق أحمد بوعلي وهي استشاري تدريب ومتحدث محترف في القيادة والتحفيز. ويدعم فريق الخبراء فريق تنفيذي مشكل من المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية.





ع إ ح/س.ي



بنا 0826 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/08/10 - 33 : 11 AM