تحالف "سائرون" يبقى في صدارة الانتخابات العراقية بعد الفرز اليدوي بغداد في 10 أغسطس /بنا/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نتائج الفرز اليدوي للانتخابات النيابية الأخيرة مطابقة إلى حد كبير لنتائج الفرز الإلكتروني ليبقى تحالف (سائرون) في المرتبة الأولى.



وذكرت المفوضية في بيان لها أن نتائج الفرز اليدوي مطابقة لنتائجها الإلكترونية في 13 محافظة بنسبة 100 في المئة موضحة أن المحافظات المطابقة تشمل أربيل وسليمانية والديوانية والمثنى والنجف وبابل ودهوك وديالى وكربلاء وكركوك والبصرة وميسان وواسط.



وبينت أن نتائج العاصمة بغداد كانت مطابقة بنسية 99 في المئة ولم يسجل بها سوى تحويل مقعد واحد من قائمة تحالف بغداد إلى ائتلاف الفتح في حين أن محافظات ذي قار ونينوى والأنبار وصلاح الدين سجلت تطابقا كاملا بالنتائج باستثناء استبدال أربعة مرشحين بآخرين من نفس القوائم الحزبية وفقا لضوابط الانتخابات وآليات توزيع المقاعد.



ووفق النتائج حل تحالف (سائرون) في المرتبة الأولى بإجمالي 54 مقعدا من أصل 329 مقعدا يليه تحالف (الفتح) بإجمالي 48 مقعدا، ثم ائتلاف (النصر) بـ 42 مقعدا، ثم ائتلاف (دولة القانون) بـ 26 مقعدا.





س.ي



بنا 0605 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/08/10 - 24 : 09 AM