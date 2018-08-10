مقاتلو طالبان يستولون على مدينة غزنة الافغانية اثر هجوم واسع غزنة /أفغانستان في 10 اغسطس/بنا/ تمكن مقاتلو طالبان من احتلال مدينة غزنة كبرى مدن الولاية والتي تحمل الاسم نفسه وتبعد أقل من 200 كلم عن العاصمة كابول فيما تتواصل المعارك مع محاولة قوات الامن صد الهجوم الكبير الذي اطلقته الحركة.

وقال قائد الشرطة المحلية فريد أحمد مرشال في اتصال هاتفي أجرته وكالة فرانس برس صباح اليوم معه إن مقاتلي طالبان شنوا هجومهم فجر اليوم وهاجموا الحواجز الأمنية التي تطوق بالمدينة وأن المعارك مستمرة مع قوات الأمن.



اما حاكم ولاية غزنة عارف نوري فاوضح ان مسلحي طالبان تقدموا في المدينة واطلقوا عددا من قذائف الهاون على المنازل مشيرا الى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الأفغان وقال ان جثث حوالى ثلاثين من مقاتلي طالبان ملقاة على الأرض.



وأوضح الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان أن هذا الهجوم يندرج في إطار هجوم الربيع الذي بدأ مطلع مايو في عدة اتجاهات واستولى مئات من العناصر المزودين بأسلحة ثقيلة على نقاط التفتيش ومراكز الشرطة في المدينة.



وتعتبر غزنة هي ثاني عاصمة لولاية تسقط بايدي طالبان خلال أقل من ثلاثة أشهر بعد ولاية فرح التي استعادها الجيش بسرعة في مايو الماضي.



س.ي



بنا 0551 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/08/10 - 24 : 09 AM