مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 10 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الجمعة بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة.

وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة.



وفيما يلي ابرز العناوين :



- الملك يشيد بتقدم العلاقات البحرينية الأمريكية في مختلف المجالات وخاصة العسكرية والدفاعية



- ولي العهد : التوجيهات الملكية منهاج عملنا لتعزيز المكتسبات



- وزير العدل: اعادة بناء 7 مساجد بكلفة تفوق المليون دينار



- 2 مليون دينار لتطوير الحديقة المائية .. المناقصات : تشييد ( شاطئ خليج البحرين ) بمليوني دينار



- شؤون الجنسية : اتخذنا كافة الاستعدادات لمغادرة الحجاج عبر البر



- رئيس بعثة الحج البحرينية : توزيع المخيمات المجهزة على حملات الحج بمنى في موعده المعتاد في الثاني من ذي الحجة



- رئيس تحرير اخبار الخليج يكتب ( خطاب مفتوح الى رئيس وزراء كندا )



- وزير خارجية كندا السابق لرتودو: استقــل طائرتــك للريـاض لحــل الأزمـــة



- نائب ايراني يكشف اختفاء 9 مليارات دولار



س.ي



بنا 0542 جمت 10/08/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/08/10 - 23 : 09 AM