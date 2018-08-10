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مطالعات الصحف في البحرين
2018/08/10 - 23 : 09 AM
المنامة في 10 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الجمعة بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة.
وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة.

وفيما يلي ابرز العناوين :

- الملك يشيد بتقدم العلاقات البحرينية الأمريكية في مختلف المجالات وخاصة العسكرية والدفاعية

- ولي العهد : التوجيهات الملكية منهاج عملنا لتعزيز المكتسبات

- وزير العدل: اعادة بناء 7 مساجد بكلفة تفوق المليون دينار

- 2 مليون دينار لتطوير الحديقة المائية .. المناقصات : تشييد ( شاطئ خليج البحرين ) بمليوني دينار

- شؤون الجنسية : اتخذنا كافة الاستعدادات لمغادرة الحجاج عبر البر

- رئيس بعثة الحج البحرينية : توزيع المخيمات المجهزة على حملات الحج بمنى في موعده المعتاد في الثاني من ذي الحجة

- رئيس تحرير اخبار الخليج يكتب ( خطاب مفتوح الى رئيس وزراء كندا )

- وزير خارجية كندا السابق لرتودو: استقــل طائرتــك للريـاض لحــل الأزمـــة

- نائب ايراني يكشف اختفاء 9 مليارات دولار

س.ي

بنا 0542 جمت 10/08/2018


عدد القراءات : 49         اخر تحديث : 2018/08/10 - 23 : 09 AM
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