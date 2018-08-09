الرئيس الفلسطيني يجري اتصالات مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة رام الله في 9 اغسطس/بنا/ أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس اتصالات دولية مكثفة وعلى المستويات كافة لوقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.



ونبه في تصريح له نقلته وكالة الانباء الفلسطينية إلى خطورة التصعيد الاسرائيلي داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقفه وعدم جر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار.

وكان ثلاثة فلسطينيين استشهدوا وأصيب 12 آخرون في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي شنها الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم طالت مختلف مناطق القطاع .



كما أصيب 12 فلسطينيا جراء استهدف الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء اليوم مؤسسة ( سعيد المسحال الثقافية) غربي مدينة غزة بعدة صواريخ



حيث سوّت المبنى بالأرض ودمرته بشكل كامل .



س.ي



بنا 1809 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/08/09 - 19 : 09 PM