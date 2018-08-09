شؤون الجنسية تتخذ استعداداتها لمغادرة حجاج بيت الله الحرام عبر المنفذ البري المنامة في 9 أغسطس/ بنا / اكدت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة اتخاذها لجميع الاستعدادات اللازمة لمغادرة حجاج بيت الله الحرام عبر المنفذ البري، وفقاً للخطة الموضوعة منذ عدة أشهر بالإضافة لتوفير الأجهزة الأمنية الحديثة التي تستخدم لإنهاء إجراءات المسافرين، بما يتناسب مع زيادة عددهم لتسهيل وتيسير عملية العبور عبر المنافذ، بالإضافة لوضع جميع الخطط الاحترازية لتجنب تأخير المسافرين أثناء أي ظرف طارئ.



وسعت شئون الجنسية والجوازات والإقامة لتسهيل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج وذلك بالتنسيق قبل موسم الحج بفترة زمنية كافية مع قسم شئون الحج والعمرة بإدارة الشئون الدينية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والإدارة العامة للمرور، وشئون الجمارك، ومديرية شرطة جسر الملك فهد، لتنظيم وتسهيل عملية مغادرة الحجاج ضمن الضوابط والشروط التي توضع من جميع الجهات الحكومية المعنية ومن خلال وضع جدول زمني لتفويج الحافلات عبر جسر الملك فهد لتجنب تأخير ضيوف الرحمن.



كما يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية بجسر الملك فهد والمؤسسة العامة للجسر لضمان انسيابية الحركة في كلا الجانبين .



ودعت شئون الجنسية والجوازات والإقامة جميع القادمين والمغادرين عبر المنافذ بضرورة استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، والتأكد من صلاحية وثائق السفر والتأشيرات قبل التوجه إلى المنفذ، حيث يتم فحص وثائق السفر المقدمة لموظفي الجوازات كلاً حسب وضعه وجنسيته.



م.ا.ب/س.ي



بنا 1757 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/08/09 - 06 : 09 PM