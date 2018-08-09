باكستان تؤكد دعمها الكامل للسعودية في الدفاع عن سيادتها اسلام اباد في 9 أغسطس/ بنا / أكدت جمهورية باكستان الإسلامية دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن سيادتها، ورفضها للتدخل في شؤون أي دولة أخرى.



وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية ونقلته وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم أن إسلام آباد تتابع بقلق بالغ الأزمة في العلاقات بين السعودية وكندا وتؤكد تضامنها مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف البيان أن باكستان تدعم سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وقد نصت اتفاقيات الأمم المتحدة ـ قانون السيادة الدولية ـ على احترام السيادة وعدم التدخل لتعزيز العلاقات السلمية والصداقة بين الدول.



واشارالى أن باكستان تؤيد تصريح الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأن المملكة العربية السعودية تحظى باحترام كبير على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تحظى بذلك لدى الشعب الباكستاني.



وأكد أن باكستان تقف مع المملكة العربية السعودية لدعم موقفها حيال حماية سيادتها وذلك بناء على العلاقات التاريخية الأخوية القائمة بين البلدين .





م.ا.ب/س.ي



بنا 1730 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/08/09 - 41 : 08 PM