جلالة الملك يستقبل السفير الامريكي لدى البحرين وقائد القوات البحرية الأمريكية المنامة في 09 أغسطس/ بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية اليوم سعادة السيد جستن هيكس سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الذي قدم لجلالته الأدميرال سكوت سترني قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الخامس.





ورحب جلالة الملك المفدى بسعادة السفير الأمريكي والأدميرال سكوت سترني ، وأشاد بعمق العلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والمبنية منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك بما يحقق المنفعة للبلدين والشعبين الصديقين، منوهاً بالتقدم المستمر الذي تشهده هذه العلاقات على كافة الأصعدة في ظل السعي المتبادل لتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات وخاصة العسكرية والدفاعية.



ونوه جلالته بالدور الفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلم الدولي ، مؤكداً دعم مملكة البحرين ومساندتها لجميع هذا الجهود والمساعي العالمية .



ع.ر/س.ي



بنا 1704 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/08/09 - 11 : 08 PM