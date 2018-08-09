توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمساعدة النازحين في سوريا الرياض في 09 أغسطس/بنا/ وقعت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بـ "الصندوق السعــودي للتنمية" والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية تعاون في الرياض اليوم تقدم بموجبها المملكة مساهمة قدرها 5 ملايين دولار أمريكي لتحسين الظروف السكنية للنازحين المشردين ّ في سوريا .



وسيمكن هذا التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية المفوضية من توفير دعم كبير و حيوي للنازحين السوريين من خلال إعادة تأهيل مساكن لنحو 13.210أسرة ضعيفة.



وجاء توقيع هذه الاتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اطار الشراكة الاستراتيجية الانسانية المتقدمة بين الطرفين، التي تمثل جانبا" مهما" و أساسيا" في الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في دعم اللاجئين والنازحين السوريين منذ بداية الأزمة والحرص المستمر على تقديم المساعدات الإغاثية و التنموية لهم في سوريا والدول المجاورة.



يشار إلى أن هذه الاتفاقية تشكل استمرارا" لمشاريع الصندوق السعودي للتنمية السابقة الموجهة لدعم اللاجئين والنازحين السوريين ، اذ بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع الصندوق مع المفوضية نحو 38.7مليون دولار أمريكي شملت برامج البنى التحتية الخاصة بالمياه والكهرباء فضلاً عن إعادة تأهيل المأوى في كل من الأردن ولبنان وداخل سوريا.





س.ي



بنا 1651 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/08/09 - 38 : 08 PM