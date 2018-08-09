انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لمبادرات الشباب العربي والمسؤولية المجتمعية المنامة في 9 اغسطس/بنا/ بتنظيم من مركز التطوع التابع للشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية افتتحت مساء اليوم فعاليات " المؤتمر الثاني لمبادرات الشباب العربي والمسؤولية المجتمعية لعام 2018" تحت رعاية سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي.



وحضر ضيوف الشرف المؤتمر وهم الأستاذ أمين الشرقاوي مدير مكتب الأمم المتحدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين، والأستاذ حسن بوهزاع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتطوع،والدكتور حسن بن ابراهيم كمال السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية،وذلك بفندق روتانا داون تاون بمملكة البحرين، والذي يستمر خلال الفترة مابين 9-11 من الشهر الجاري .



ويأتي الاحتفال تزامنا باحتفال اليوم العالمي للشباب، حيث يشارك في المؤتمر متحدثون من العديد من الدول العربية سيتناولون عبر أوراق عمل وورش عمل متخصصة مجالات وفرص التطوع للشباب العربي في منظمات ووكالات الأمم المتحدة، وآليات إدماج الشباب العربي في العمل التطوعي الدولي لتحقيق السلام والتنمية، وعرض حالات دراسية للتطوع الشبابي حول العالم .



وسيقدم المدربون أفضل التجارب والممارسات في هذا المجال ، كما سيتم تناول محور الإعتراف بالعمل التطوعي من قبل الحكومات العربية وانعكاسات ذلك على التصنيفات الأممية للدول.إضافة إلى اسهامات المتطوعين في الجهود الرامية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة2030 ، بالاضافة الى التعرف على أدوات تقييم الأثر العام للعمل التطوعي الشبابي والعائد منه وطنيا ودوليا بأدوات قياس احترافية. ومبادئ برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي ودورها في تعزيز برامج التطوع الشبابية ، وكذلك التطوع المؤسسي ومجالاته بالقطاع العام بمعايير أممية، إضافة إلى فرص التطوع عبر الأنترنت بين برنامج متطوعي الأمم المتحدة وتجارب عربية ودولية رائدة .



والقى سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة الراعي الفخري للمؤتمر كلمة في الافتتاح قال فيها ان المؤسسات الشبابية والتطوعية اصبحت أيضاً جهات مهمة لتقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية الأخرى كمكمّل للعمل الحكومي، لا سيما في المناطق التي يضعف فيها التواجد الحكومي كما في أوضاع ما بعد انتهاء الصراعات أو الكوارث الطبيعية أو غيرها.



واضاف ان المؤتمر الثاني لمبادرات الشباب العربي والمسؤولية المجتمعية لعام 2018م" يأتي ليسلط الضوء على موضوع " الشباب المتطوع ومبادراته وفق المعايير العالمية "، ليؤكد أن هذا العصر، هو عصر اعتماد أدوات احترافية للتطوع ، مؤكدا أن هذا المؤتمر تم توجيهه للقيادات الشبابية، باعتبار القيادات هم وحدهم أصحاب المبادرات في توجيه مؤسساتهم نحو اعتماد منهجيات مهنية وعلمية في إدارة تلك الموارد المتعددة التي تمتلكها مؤسساتهم لصالح تنمية المجتمعات.



واكد ان منظمي المؤتمر حرصوا على أن يستضيفوا خبراء متخصصين في موضوع المؤتمر ممن لديهم الخبرة العملية الواسعة والعميقة والمؤهل الأكاديمي العالي، وهذه فرصة متميزة للالتقاء بهم وجها إلى وجه لتبادل الخبرات ، والتعرف على الجديد في موضوع المؤتمر.



واوضح أن اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر تعمل على تجسير الفجوات بين الخبرات الدولية وبين الشباب العربي عبر إيجاد مظلة علمية ومهنية يجتمع فيها أهل الاختصاص والاهتمام للعمل سويا نحو تنمية فاعلة لمجتمعاتنا وهو أمر يستحق الاشادة والتقدير.



وقال الدكتور حسن بن ابراهيم كمال السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية ان فعاليات المؤتمر الثاني لمبادرات الشباب العربي للمسؤولية المجتمعية تنطلق ضمن خطة أعمال وأنشطة الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2018 والذي يحمل شعار " عام الشراكة المجتمعية" مستلهمين أهم انجازات وأعمال الشبكة الاقليمية خلال الإحدى عشر سنة الماضية من عمرها ، وامتدادا لتلك الانجازات والتي تحققت بفضل الله أولا ثم بدعم المسؤولين من حكومات ومؤسسات وأفراد في مملكة البحرين والدول العربية الشقيقة حيث نواصل المسير للعمل على المساهمة في تنمية مجتمعاتنا العربية وفق أسس علمية ومهنية.



واشار الى انه في اطار استثمار الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية في الشباب يأتي تنظيم هذا المؤتمر الثاني لمبادرات الشباب العربي والمسؤولية المجتمعية والذي يسعى إلى تدريب الشباب على تصميم مبادرات نوعية بمعايير عالمية، وتم اختيار نموذج معايير الأمم المتحدة كمرجعية لذلك بصفتها مرجعية مهنية ملهمة ومحترفة، إضافة إلى عرض تجارب شبابية وتطوعية حققت أثرا كبيرا في مجتمعاتها.



واعلن من خلال كلمته عن تدشين مكتب متخصص لخدمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية بصفته مبادرة من مبادرات الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية ، لينضم إلى سلسلة مبادراتها المهنية المتخصصة.



ويهدف المكتب إلى حث المؤسسات العربية الى الاستفادة من الإرث المعرفي والفني لمنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والهيئات الدولية الأخرى من خلال الانتساب إلى عضوياتها المهنية وإحداث شراكات مهنية معها، والاستفادة من ممارساتها المحترفة في مجالات تنمية المجتمعات.



واكد علي سلمان منسق مكتب الامم المتحده لدى مملكة البحرين على اهتمام منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بالعمل التطوعي وبالشباب، حيث خصصت لهم يوما يحتفلون به، بدأ في 17 ديسمبر 1999، حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان 12 أغسطس من كل عام بوصفه يوما دوليا للشباب، ليكون بمثابة احتفال سنوي بدور الشباب كونهم شركاء أساسيين في التغيير، فضلا عن كونه فرصة للتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه أولئك الشباب والشابات في كل أنحاء العالم.



وقال الأستاذ عبدالرحمن الخلف رئيس مركز التطوع التطوع بالشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية رئيس المؤتمر ان فعاليات هذا المؤتمر العربي، والذي تم تصميم فعالياته ليوجه للشباب، وبمعايير أممية عالية ورفيعة، وذلك لأهمية الموضوع والمستهدفين منه ، مشيرا الى ان تنظيم هذا المؤتمر حيث يأتي استجابة لحاجة لدى الشباب العربي من أن يقدم مبادرات ترقى وتسجيب لحاجة مجتمعاتنا العربية والاسلامية.



ثم كرم الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة الأستاذ حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع لفوزه "بجائزة شخصية العام العربية للعمل التطوعي لعام 2018م"، ودوره في دعم جهود العمل التطوعي في المنطقة العربية، وكذلك تكريم ضيوف شرف المؤتمر .



ثم قام سعادة الدكتور حسن بن ابراهيم كمال والأستاذ عبدالرحمن الخلف بتكريم سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة على رعايته الفخرية للمؤتمر.



ثم انطلقت بعدها جلسات العمل والتي تستمر حتى يوم الحادي عشر من الشهر الجاري .









ن.ب/س.ي



بنا 1635 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/08/09 - 32 : 08 PM