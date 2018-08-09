جلالة الملك يستقبل الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة المستشار بالديوان الملكي المنامة في 09 أغسطس/ بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية اليوم معالي الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة المستشار بالديوان الملكي الذي تشرف بإهداء جلالته عملاً فنياً وكتاباً بعنوان ( وجوه من البحرين) والذي تم إصداره بالتعاون مع مؤسسة ناشيونال جيوغرافيك .



واستمع جلالة الملك المفدى من معالي الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة الى إيجاز حول محتويات الكتاب وما يتضمنه من صور لمختلف المناطق التراثية والسياحية والطبيعية في البحرين .



وأثنى جلالة الملك المفدى على الجهد الطيب الذي تم بذله في إعداد العمل الفني المميز والكتاب القيم الذي يوثق عدداً من المحطات الهامة من تاريخ مملكة البحرين ويسلط الضوء على مجالات التقدم والتطور في نهضتها الحضارية الشاملة على مدى العقود الماضية من خلال عرض صور للمعالم الأثرية والبيئية ومغاصات اللؤلؤ وأنواع الرياضات .



وأشاد جلالته بالجهود التي بذلها السيد ياني لوترك صاحب مؤسسة دبلوماتيك بروتوكول في الإشراف على إعداد هذا الكتاب منوهاً بالتعاون القائم بين المملكة ومؤسسة ناشيونال جيوغرافيك.





ع.ر/س.ي



بنا 1618 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/08/09 - 57 : 07 PM