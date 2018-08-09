ختام المعسكر الصيفي العاشر بعدد من الفعاليات والأنشطة التربوية والتثقيفية ‎ المنامة في 9 اغسطس / بنا / وصل المعسكر الصيفي العاشر الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع صندوق العمل" تمكين " إلى نهاية مشواره اليوم، والذي جاء تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية التي تنتهجه وزارة الداخلية.



و اختتم المعسكر الصيفي عددا من الفعاليات والأنشطة التربوية والتثقيفية والبرامج التوعوية والترفيهية التي تسهم في تعزيز قيم الانتماء والروح الوطنية، وغرس مبادئ الهوية الإسلامية البحرينية في نفوس المشاركين، وتنمية قدراتهم البدنية و النفسية، علاوة على تطوير مهاراتهم التفكيرية والإبداعية.



وقد شارك طلبة المعسكر في اليوم الأخير من مشواره، بعدد من المحاضرات التثقيفية بالتعاون مع جامعات من خارج مملكة البحرين، حيث عملت على تزويد الطلبة على لمحة عامة عن مختلف المسارات الدراسية المتاحة في مختلف مجالات التعليم، والفرص الوظيفية في المملكة و كل أنحاء العالم، كما تضمنت المحاضرة طرح الأسئلة النقاشية لزيادة الوعي والثقافة لتحقيق أفضل الأهداف الوظيفية.



من جانبه، قام المقدم عبدالله علي الشيخ آمر الكلية الملكية للشرطة، بتكريم عددا من الأفراد المتميزين من شرطة خدمة المجتمع في تنظيم المعسكر الصيفي العاشر ، إضافة إلى تكريم عدد من الطلبة المتميزين في المعسكر الصيفي لهذا العام.





خ.ب/ع ذ



بنا 1451 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/08/09 - 05 : 06 PM