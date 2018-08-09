خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج الرياض في 9 أغسطس/بنا/ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.



ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على هذه المكرمة التي تجسد معاني الأخوة والمحبة الإسلامية في أبهى صورها لإخوانه وأبنائه من ذوي شهداء الشعب الفلسطيني .



وأكد أن هذا الأمر يأتي في سياق الدعم المتواصل، والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين للقضية الفلسطينية وتقديراً منه للتضحيات الكبرى التي يقدمها أبناء الشعب الفلسطيني في أرض الرباط، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق كل الدعم والمؤازرة والتقدير في نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة، وللحفاظ على قبلة المسلمين الأولى ــ القدس الشريف ــ.





س.ي



بنا 1432 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/08/09 - 04 : 06 PM