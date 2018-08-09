وزير شؤون مجلس الوزراء يستقبل منسق الامم ‪المتحدة والممثل ‬المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى البحرين المنامة في 9 اغسطس / بنا / استقبل سعادة السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء بمكتبه اليوم سعادة‪ السيد امين ‬الشرقاوي منسق الامم ‪المتحدة والممثل ‬المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين.

وأعرب المطوع عن خالص شكره وتقديره للدور الهام الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكاتب الأمم المتحدة في دعم جهود مملكة البحرين على صعيد التنمية في مختلف المجالات، منوها بما قدمه البرنامج الإنمائي من مساعدة خلال اعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، الذي قدمته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والذي عقد في مقر المنظمة الدولية بنيويورك خلال الفترة 16 إلى 18 يوليو الماضي.



وأكد المطوع أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والاستفادة مما تمتلكه من خبرات في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في شتى القطاعات.



ونوه الى موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين الماضي على ان يكون برنامج عمل الحكومة المقبل منسجماً مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندتها لما بعد العام 2015 ، وتكليف اللجنة الوطنية للمعلومات بمتابعة ذلك لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية .



وأشار المطوع الى موافقة مجلس الوزراء في ذات الجلسة على مشروع اتفاقية بين هيئة الأمم المتحدة وحكومة مملكة البحرين لإنشاء مركز إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مملكة البحرين تابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال)، وهو ما يؤكد عمق علاقات التعاون القوية بين البحرين والأمم المتحدة.



من جانبه، أعرب السيد أمين الشرقاوي عن خالص التهنئة لوزير شؤون مجلس الوزراء على نجاح فريق مملكة البحرين في تقديم التقرير الطوعي عن أهداف التنمية المستدامة في نيويورك الشهر الماضي، وكذلك على ما شهدته الفعاليات المصاحبة الذي نظمتها المملكة على هامش المنتدى في مجالات الاسكان وتمكين وسوق العمل.



وأشاد بقرار مجلس الوزراء في مملكة البحرين في جلسته الأخيرة بوضع برنامج عمل الحكومة المقبل ليكون منسجما مع أهداف التنمية المستدامة 2030 واجندتها لما بعد العام 2015 ، وكذلك انشاء قسم في هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لدعم عملية الرصد المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.



وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم المشورة الفنية لدعم القرارين من خلال مشروع تعاون فني مع مملكة البحرين من خلال اللجنة الوطنية للمعلومات وهيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية.



خ.ب/س.ي/ع ذ



بنا 1430 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/08/09 - 09 : 06 PM