وزيرة الصحة تستقبل الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية المنامة في 9 اغسطس / بنا / استقبلت سعادة وزيرة الصحة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح بمكتبها بديوان الوزارة بالجفير صباح اليوم سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، حيث قدمت سعادتها خالص التهاني والتبريكات بمناسبة تنصيب سعادته سفيراً للنوايا الحسنة للشئون الإنسانية، والذي جاء بترشيح سامي من مؤسسة المنجزين العرب واعتماد وزارة الخارجية البحرينية والخارجية المصرية، وأعربت عن عميق وبالغ اعتزازها بجهوده النبيلة في مجالات العمل التنموي والخيري والإنساني داخل وخارج مملكة البحرين.

وفي بداية اللقاء قدم سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية أول نسخة من كتابه "وطني البحرين" والذي يعتبر من ضمن سلسلة كتب أعدها في حب الوطن. وقد أشادت وزيرة الصحة بالجهود الطيبة التي بذلها الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية في إعداد وتجهيز هذا الكتاب الذي يعد إضافة جديدة للمكتبة البحرينية بما يتضمنه من قيمة معرفية وثقافية، معربةً عن تمنياتها للدكتور "السيد" بدوام التوفيق والنجاح.



وخلال اللقاء تم التطرق إلى مبنى أبراج الخير والذي من المؤمل أن تنتقل له وزارة الصحة نهاية العام الحالي، والمستجدات وسير العمل في التجهيزات النهائية قبل الانتقال. وعبرت وزيرة الصحة عن اعتزازها بالتوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه في الرعاية الملكية للأيتام والأرامل وجهود مملكة البحرين ، وما تقدمه المؤسسة الخيرية الملكية من خدمات لرعاية أسرها وتوفير الحياة الكريمة لهم، مشيرة إلى أن وزارة الصحة ستكون من أحد الجهات المساهمة في دعم مشاريع المؤسسة الخيرية الملكية، بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، وبذلك تكون الوزارة قد استثمرت أموالها في مشروع كبير يعد من أفضل الاستثمارات الذي هو الاستثمار في عمل الخير الذي يعم نفعه على جميع شرائح المجتمع.



من جانبه تقدم الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة الوزيرة "الصالح" على حفاوة الاستقبال، مشيدا بدعم واهتمام جلالة الملك المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية، و الحكومة الموقرة للمؤسسة من أجل تقديم أفضل الخدمات ، كما اشاد بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في قيادة العمل الخيري والإنساني الذي تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية.







خ.ب/ع ذ



بنا 1418 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/08/09 - 26 : 05 PM