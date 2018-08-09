المسؤولون عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية يوافقون على تصور لإدارة متخصصة بحقوق الإنسان

تونس في 9 أغسطس/بنا/ وافق المؤتمر العربي الرابع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية على تصور نموذجي لإدارة متخصصة بحقوق الإنسان من حيث الهيكل التنظيمي والمهام ، وأوصى بتعميمه على الدول الأعضاء للاسترشاد به .





ودعا المؤتمر في ختام أعماله التي انعقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية ، الدول الأعضاء إلى الاستفادة من العروض التي قدمتها الجزائر والسودان والعراق في مجال حقوق الإنسان .



ونظر المؤتمر في مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني ، وأوصى بتشكيل فريق عمل مفتوح العضوية من ممثلي الدول الأعضاء والأمانة العامة للمجلس وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لإعادة صياغة المشروع .



ووافق المشاركون على التوصيات الصادرة عن اجتماع فريق الخبراء المعني بدراسة إنشاء موقع الكتروني وإصدار مجلة عربية لقضايا الأمن وحقوق الإنسان التي تضمنت جملة من الخطوات العملية لإنشاء الموقع وإصدار المجلة .



وكان المؤتمر الذي انعقد بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ولجنة حقوق الإنسان العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وناقش عددا من الموضوعات من بينها التصور النموذجي لإدارة متخصصة بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية من حيث الهيكل التنظيمي والمهام ، ومشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني .





س.ي



بنا 1349 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/08/09 - 54 : 04 PM