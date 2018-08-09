رئيس الأمن العام يستقبل بعثة الحج التابعة لوزارة الداخلية وعوائل شهداء الواجب بمناسبة مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة‎ المنامة في 09 أغسطس / بنا / استقبل سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام صباح اليوم، بعثة الحج التابعة لوزارة الداخلية وعوائل شهداء الواجب بمناسبة مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة .



وقد رحب سعادة رئيس الأمن العام بأعضاء البعثة ، مشيداً بحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ، حفظه الله ورعاه، على ضرورة توفير كافة أشكال المساعدة والخدمات والرعاية التي يحتاجها الحاج البحريني ، معربا عن شكره وتقديره إلى معالي وزير الداخلية على إيفاد منتسبي الوزارة وعوائل شهداء الواجب لأداء هذه الفريضة المقدسة .



وأشار سعادة رئيس الأمن العام الى أن اللجنة الأمنية البحرينية والتي تعنى بمتابعة الشئون الأمنية والسلامة الخاصة بحجاج بيت الله الحرام أثناء تواجدهم بالديار المقدسة، قد أثبتت نجاحها من خلال وضع الخطط واتخاذ الترتيبات الأمنية اللازمة من أجل التيسير على حجاج بيت الله الحرام، وتقديم كافة التسهيلات لضمان راحتهم ، حيث نالت اللجنة الأمنية البحرينية ثقة حكومة خادم الحرمين الشريفين التي لم تدخر جهداً إلا بذلته في سبيل تذليل الصعاب أمام حجاج بيت الله الحرام ، وسخرت كافة إمكاناتها وطاقاتها البشرية والمادية من أجل خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إليها من كافة أنحاء العالم ،مشيدا سعادته بالمشاريع التطويرية والتوسعات المستمرة والتي تؤكد الرغبة الصادقة في تيسير أعمال الحج وسلاسة أداء المناسك وحماية الحجاج .



كما أشاد سعادة رئيس الأمن العام ، بجهود اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة وبعثة مملكة البحرين للحج ، وحرصهم على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، وتحسين جودة الخدمة المقدمة من لجان البعثة أثناء موسم الحج .



واطمأن سعادته، خلال اللقاء، على اتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات المتعلقة بسفر البعثة وتمكين أعضائها من أداء شعائر الحج، موجها إلى ضرورة توفير جميع الاحتياجات للبعثة ومن بينها الخدمات الطبية ، متمنيا لهم حجا مبروراً وعودة سالمة إلى أرض الوطن.



من جانبهم، أعرب أعضاء البعثة وعوائل شهداء الواجب عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير الداخلية على إتاحة الفرصة لهم لأداء مناسك الحج وعلى التسهيلات التي أمر بتوفيرها ، مشيدين باهتمام وحرص سعادة رئيس الأمن العام على الوقوف على جميع احتياجاتهم قبل المغادرة إلى الأراضي المقدسة.



أ.أ/ع ذ



بنا 1307 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/08/09 - 18 : 04 PM