ازيد من مليون حاج وصلوا السعودية حتى امس جدة في 09 أغسطس/ بنا / اعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية ان عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من خارج المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الأربعاء بلغ 1.057.880حاجاً، بزيادة 64.905 حجاج، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 7%.

وأوضحت الجوازات السعودية في احصائية ، نقلا عن وكالة الانباء السعودية، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 998.811 حاجاً، وعن طريق البر 48.515 حاجاً، وعبر البحر 10.554 حاجاً.



خ.س/ع ذ



بنا 1231 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/08/09 - 38 : 03 PM