محاضرة للأمانة العامة لمجلس التعاون بعنوان "الامارات والسعودية شراكة استراتيجية" الرياض في 09 أغسطس/ بنا / ألقى الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وشؤون المفاوضات، مساء يوم أمس الأربعاء، محاضرة بعنوان " الامارات والسعودية شراكة استراتيجية " التي نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية حضرها عدد من المختصين والباحثين.

وأشار الأمين العام المساعد خلال المحاضرة إلى أبعاد الشراكة الإمارتية السعودية وأهدافها والفوائد المتوخاة منها ودورها في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وأوضح آفاق التعاون السياسي والأمني والعسكري ودور البلدين في الحفاظ على الأمن الخليجي والعربي والدولي، وتحقيق مزيد من الرفاه لمواطنيها، موضحاً أن هذه الشراكة تتسق مع أهداف المجلس وآلياته التي سبق إقرارها بشأن تشجيع الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات تكاملية لتسريع العمل الخليجي المشترك وتتوافق مع النظام الأساسي للمجلس والاتفاقيات المبرمة في إطار المجلس.



كما سلط الضوء على المؤشرات الاقتصادية للبلدين، والتحديات التي تواجه المنطقة وكيفية مساهمة هذه الشراكة المتميزة في مواجهتها في إطار العمل الخليجي والعربي المشترك.









ن.ف/ع ذ



بنا 1230 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/08/09 - 43 : 03 PM