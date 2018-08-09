خفر السواحل يقيم دورة المسعف البحري لمنسوبي الإسعاف الوطني المنامة في 09 أغسطس/ بنا / تحت رعاية اللواء ركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل أقيم صباح اليوم، حفل تخريج دورة المسعف البحري الرابعة والتي عقدت بجناح التدريب البحري بقيادة خفر السواحل، بمشاركة 12 ضابط صف من منسوبي الإسعاف الوطني بوزارة الداخلية.

وقد استمرت الدورة لمدة أسبوع، تعرف المشاركون خلالها على مبادئ الإسعافات الأولية وأساسيات وطرق السباحة والإنقاذ بالإضافة إلى الطرق الأساسية للتأمين والنقل والانتشال البحري.



ن.ف/خ.س



بنا 1223 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/08/09 - 31 : 03 PM