(الاشغال) تباشر مشروع الصرف الصحي في مجمع 901 بمنطقة الحنينية المنامة في 9 اغسطس / بنا / صرحت الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة أسماء جاسم مراد بأن الوزارة باشرت أعمال إنشاء مشروع شبكة الصرف الصحي في مجمع 901بمنطقة الحنينية بالمحافظة الجنوبية، والذي يهدف لتوصيل 130عقاراً بخدمة الصرف الصحي.

وتشمل أعمال مشروع انشاء شبكة الصرف الصحي في المجمع تمديد 1295 متراً من الخطوط الرئيسية وتمديد 1680 متراً من الخطوط الفرعية، وبناء 180 غرفة تفتيش، ومحطة رفع واحدة.



وقالت المهندسة أسماء مراد: " تعد منطقة الحنينية التي يقام عليها مشروع الصرف الصحي إحدى المناطق الحديثة حيث شهدت مؤخراً اكتمال إنشاء المشروع الاسكاني على مساحة 15.32 هكتار، وتعكف وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على تغطية جميع العقارات الموجودة في هذه المنطقة بخدمة الصرف الصحي من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة لتواكب نظيراتها في المنطقة وفقاً لأعلى المعايير.



وتندرج هذه المشاريع ضمن الرؤية الاستراتيجية لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتطوير خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطن والمقيم في جميع مناطق البحرين بالمستوى الفني المطلوب حسب المعايير الدولية بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين".



يذكر أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة عبدالكريم الجهرمي للمقاولات بقيمة 363.926 دينار بحريني (ثلاثمائة وثلاث وستون الفاً وتسعمائة وست وعشرون ديناراً).



وتهيب وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر اثناء تنفيذ اعمال المشروع وضرورة التقيد بالعلامات الارشادية والتحويلات المرورية حفاظاً على سلامتهم.





خ.ب/ع ذ



بنا 1203 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/08/09 - 20 : 03 PM