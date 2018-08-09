"المباحث والأدلة الجنائية" تخرج المشاركين في عدد من الدورات الأمنية التخصصية‎

المنامة في 09 أغسطس / بنا / نيابة عن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، قام مدير إدارة المعلومات الجنائية بتخريج المشاركين في عدد من الدورات الأمنية التخصصية التي نظمتها الإدارة لمشاركين من مختلف إدارات وزارة الداخلية.

وأكد مدير إدارة المعلومات الجنائية على أهمية مثل هذه الدورات التي تأتي انطلاقاً من توجه وزارة الداخلية لتطوير الموارد البشرية وتأهيلها التأهيل العلمي والتقني الملائم للوصول إلى أعلى درجات الإحترافية في الأداء، مع مواكبة كافة المستجدات في النطاق الأمني بما يضمن سرعة الإستجابة والفاعلية في التعامل مع الأحداث المختلفة.



وتناولت الدورات التدريبية جوانب تخصصية متنوعة من العمل الأمني، شملت الكشف عن تزوير المستندات والوثائق الثبوتية، ومبادئ وأساسيات تصوير مسرح الجريمة، بالإضافة إلى تقنيات البصمة الإلكترونية، حيث تم تعزيز العلوم النظرية بالمهارات التطبيقية لإثراء المعرفة الأمنية للمشاركين.



وفي ختام الحفل، قام مدير إدارة المعلومات الجنائية بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورات التدريبية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، ومثمناً مشاركتهم في هذه الدورات التخصصية بما يساهم في الإرتقاء بالعمل الأمني.



أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1203 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/08/09 - 18 : 03 PM