المجلس الاعلى للبيئة ينظم بالتعاون مع وزارة الصحة حملة (احم قلبك) المنامة في 09 أغسطس / بنا / أشاد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة في سبيل رفع مستوى الوعي الصحي لدى الموظفين في مختلف المؤسسات الحكومية، والحث على مراعاة صحتهم وإجراء الفحوصات الدورية للوقاية من كافة الأمراض وخاصة المزمنة منها.

وأكد سعادته على دور وزارة الصحة والمتمثلة في إدارة الصحة العامة في أداء واجباتها في المجتمع وما تقدمه من جهود كبيرة للتوعية من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها، بالإضافة إلى الحملات الصحية والتي تصل إلى كافة الموظفين في مملكة البحرين، وتهدف إلى تحقيق بيئة سليمة من كافة الأمراض وتعزيز الصحة في المملكة.



كما نظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع إدارة الصحة العامة حملة (احمِ قلبك) والتي تهدف إلى اجراء فحوصات طبية للموظفين والموظفات، وذلك في مبنى المجلس أمس حيث تم إجراء فحوصات للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة غير السارية مثل (ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وارتفاع الدهون الثلاثية والسمنة) وعوامل الإخطار الخاصة بها للذين تنطبق عليهم شروط الحملة، وفحص الطول والوزن وكتلة الجسم وضغط الدم، بالإضافة إلى قسم خاص بالإقلاع عن التدخين لقياس أول أكسيد الكربون وكفاءة الرئة لدى المدخنين، وكما تواجد في الحملة عدد من الأطباء لعرض النتائج وتحليلها وتقديم الاستشارات والنصائح الطبية للموظفين وتحويل بعض الحالات إلى المركز الصحي إذا لزم الأمر.



وفي ختام الحملة قام سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه بتكريم الدكتورة كوثر محمد العيد استشارية طب العائلة والصحة العامة وطاقم الحملة، مشيداً سعادته بالجهود الحثيثة التي بذلها الطاقم في الحملة الصحية من أجل إنجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.



ع م







أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1202 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/08/09 - 07 : 03 PM