الهلال الأحمر البحريني يسير سيارة إسعاف لمرافقة حجاج بيت الله الحرام المنامة في 09 أغسطس / بنا / أعلنت جمعية الهلال الأحمر البحريني اليوم، عن انطلاق سيارة الإسعاف التي خصصتها لخدمة حجيج بيت الله الحرام من مملكة البحرين، وفي إطار مشاركة الجمعية السنوية في بعثة البحرين للحج المستمرة سنوياً منذ 13 عاماً.

وأوضح المدير العام لجمعية الهلال الأحمر البحريني مبارك الحادي، أن سيارة الإسعاف التي خصصتها الجمعية لمرافقة بعثة الحج الرسمية مجهزة تجهيزاً كاملاً حسب مواصفات وزارة الصحة في البحرين، مع سائقها عقيل سبت والمسعف محمد الشارقي، وذلك لمرافقة بعثة المملكة للحج لخدمة ضيوف الرحمن أثناء تأديتهم لمناسك الحج في الديار المقدسة.



ولفت الحادي إلى أن سيارة الإسعاف هذه تأتي مساهمة من الجمعية في التعاون مع بعثة الحج من أجل تقديم أفضل الرعاية الطبية إلى الحجاج من المواطنين والمقيمين، وتطوير الخدمات المقدمة لهم عموماً والطبية خصوصاً.



ونوه المدير العام لجمعية الهلال الأحمر البحريني بالجهود الطيبة التي تبذلها بعثة البحرين للحج، وجدد تأكيده استعداد الجمعية المستمر للتعاون مع بعثة البحرين الطبية بما تضمه من طاقم طبي وإسعافي، واتخاذ كل الاستعدادات الطبية للحج هذا العام والاجتماعات التنسيقية مع بعثة الحج بهدف الوقوف على آخر الاستعدادات اللازمة من كافة الجوانب الطبية والإدارية.



وأكد الحادي حرص الجمعية على التنسيق الدائم في كل عام مع بعثة البحرين للحج لما فيه خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام، سائلاً المولى عز وجل أن ينعم على جميع الحجاج بالسلامة واليسر في تأدية مناسك الحج لهذا العام وفي كل عام.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1123 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/08/09 - 34 : 02 PM